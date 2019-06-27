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ثقافة وفنون

2019/06/27

2019/06/27


مُطربات يَقُدن حملة لإعادة ريماز ميرغني إلى الساحة الفنية



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أكّدت المَصادر أنّ عدداً من المُطربات المُقرّبات جداً من الفنانة الشابة ريماز ميرغني يقدن مُؤخّراً حَملة كَبيرة لإعادتها من جديد إلى الساحة الفنية ومُواصلة نشاطها، وذلك بعض امتحاناتٍ قاسيةٍ تَعرّضت لها، بدءاً من إجرائها لعمليةٍ جراحيةٍ كبيرةٍ، وانتهاءً بوفاة شقيقها الذي تبرّعت له بجُزءٍ من كبدها، وأشارت المصادر إلى أنّ أبرز المطربات اللائي يقدن الحملة أفراح عصام وصباح عبد الله.

صحيفة السوداني

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1 التعليقات

      1. 1
        ود الناير

        2019/06/27 at 2:17 م (UTC 2) رابط التعليق

        ابليس ما بخش النار براهو – لأغوينهم جميعا

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