ندى القلعة تترحم على شهداء الثورة وتقول “يا كوز أخير انقرع”

ترحمت الفنانة ندى القلعة على شهداء ثورة أبريل بالدعاء لهم، تسأل الله أن يرحمهم كما سأل الله أن يحفظ الوطن وأهله وأنت الذي لا تضيع ودائعه فاحفظه يا ربي انك أنت الحافظ، اللهم إنا علمنا أنه مع العسر يسرا ومع الشدة فرج وأنك مبدل الأحوال من حال إلى حال، ربي أنك ترانا وتعلم بحالنا فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب، اللهم إن أهلنا قد خرجوا يطلبون العدل وأنت العدل، اللهم إنا استودعناك أهلنا فاحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وكما حفظت كتابك الكريم حصناكم بالحي القيوم الذي لا يموت.
من جهة أخرى تغنت الفنانة ندى القلعة للثورة وتحذى من “الكيزان” حسب صحيفة الدار.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
emad
2019/06/29 at 8:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
من الأول كنتي وين ؟؟
أول أيام الثورة والموت والبمبان ما سمعنا ليك صوت يا متسلقة؟؟
خلاص بعد اتضحت الأمور عايز تتسلقي علي جثث الشهداء؟؟
استحي يا جاموسة
شوفي الشريف وين