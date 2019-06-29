بين مشيد ومتعجب.. ميسي يردد نشيد بلاده للمرة الأولى

فاجأ قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع قبل مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أميركا ضد المنتخب الفنزويلي، بترديد النشيد الوطني لبلاده بعدما كان يلتزم الصمت ولا يحرك شفتيه مطلقا أثناء عزفه.
وأشعل ترديد ميسي -الذي احتفل بعيد ميلاده الـ32 منذ أيام- للنشيد الوطني الأرجنتيني للمرة الأولى منذ تمثيله للتانغو، واندماجه فيه بشكل لافت للأنظار، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا به وبخطوته الوطنية.
وكان نجم برشلونة قد تعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم ترديد النشيد الوطني لبلاده، خاصة في المباراة الأخيرة بالدور الأول للبطولة أمام المنتخب القطري.
وضاعف من الهجوم على ميسي ابتعاده عن مستواه المعهود وهو ما ظهر بوضوح في مباراة فنزويلا، مما جدد التشكيك فيه كقائد للتانغو، وجدد المقارنة بينه وبين الأسطورة مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى حصد العديد من الألقاب، أهمها لقب كأس العالم 1986، وهو ما لم يستطع ميسي فعله حتى الآن.
وكان ميسي قد اعترف عام 2015 بأنه لا يردد النشيد الوطني لبلاده مطلقا، لكنه لم يذكر أي تبرير لهذا التصرف الغريب.
الجزيرة