بعد ارتداد شقيقه عن الإسلام .. هروب أحد أبناء القيادي في حماس “حسن يوسف” إلى إسرائيل والتهديد بفضح أسرار الحركة

كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مقطع دعائي سيستضيف أحد أبناء قادة حركة حماس بعد هروبه من الضفة الغربية وإنه سيكشف أسرارا تتعلق بالحركة وبوالده حسن يوسف، مثلما فعل شقيق له قبل سنوات وفقا للبي بي سي .
أقر بتعاونه مع الجانب الإسرائيلي
وكان مصعب ابن حسن يوسف، أحد أبرز قادة حركة حماس في الضفة الغربية، قد أقر في عام 2010 بتعاونه مع الجانب الإسرائيلي وبارتداده عن الإسلام، ما أثار النقمة عليه في صفوف الفلسطينيين ودفع والده وأسرته للتبرؤ منه.
كلنا ولادك
وأخذ الفلسطينيون، على اختلاف توجهاتهم السياسية، في إظهار تضامنهم مع “الشيخ حسن يوسف” عبر وسائل التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن المقطع الترويجي.
ولجأ البعض لاستخدام هاشتاغ (#كلنا_ولادك) مخاطبين به القيادي الحمساوي الذي تُوصف مواقفه، وبالأخص المتعلقة بالانقسام الفلسطيني -الفلسطيني، بالمعتدلة.
20 عاما في السجون الإسرائيلية
وبرر المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذلك “بالتاريخ النضالي للشيخ يوسف” الذي قضى أكثر من عشرين سنة في السجون الإسرائيلية وتم إبعاده إلى “مرج الزهور” على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عام 1992.
واعتبر البعض أن ما فعله نجلاه ليس إلا استهدافاً من إسرائيل و”ابتلاءً من الله” على حد تعبيرهم.
صحيفة المرصد