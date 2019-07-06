المهل يتوقع انخفاض سعر الصرف جراء الاتفاق

وصف بروفيسور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية اليوم بالإيجابي والمثمر، متوقعا انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية مما يؤدي لانخفاض أسعار السلع والخدمات.
ورهن المهل في تصريح (سونا) نجاح الاتفاق بتحقيق بعض المطلوبات من بينها دفع جهود السلام ومكافحة الفساد وتهيئة البيئة السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع الابتعاد عن النقاط الخلافية والاتهامات المتبادلة.
وشدد سيادته على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية القادمة حكومة عمل وإنجاز بعيدا عن التنظير.
سونا