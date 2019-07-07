فشل هيئة الاتصالات في إعادة الإنترنت

أكدت مصادر عليمة في قطاع الاتصالات أن كل المحاولات التي تمت لإعادة خدمة النت لشرائح sim قد باءت بالفشل، وعزت المصادر ذلك إلى أن التعليمات الصادرة من الجهات السيادية يوم 3 يونيو أكدت لها أن هذا النوع من الخدمة سوف لن يعود مجدداً مما اضطر الهيئة إلى فك ارتباطها مع شركات الدعم الفني العالمية التي كانت تساعدها في تقديم هذه الخدمة.
وهناك فريق فني بحسب صحيفة المجهر، ذهب بالفعل إلى دبي لمعالجة الأمر ولا زالت المباحثات الجارية بين وفد الهيئة والجهات الفنية خارج السودان، ولم يتم تحديد زمن محدد لعودة الخدمة من جديد.
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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ودأمدرمان
2019/07/07 at 12:36 م (UTC 2) رابط التعليق
الشيء الذي حصل أن المجلس كلف شركة بإيقاف الانترنت وقام بدفع مبلغ 3 مليون دولار ولم يوفي المجلس بباقي المبلغ وتلاعب الشركة في الموضوع ولم يعد بمقدور المجلس إعادة الخدمة حيث أن الشركة طلبت 4 مليون إضافة ورفض الملجس الدفع وأصرت الشركة على التسديد وهنا طلب المجلس من شركات الاتصالات العاملة بدفع تلك المبالغ ورفضت شركات الاتصال وذلك بأنها لم تكن طرفاً في ذلك كما أنها تضررت خلال فترة القطع وهناك تفاصيل كثيرة مخفية وعلى العموم سوف لن يعود الانترنت إلا باللجوء إلى جهات أخرى ذات منفعة. لم تسقط بعد.
جميل بثينة
2019/07/07 at 12:37 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب يا عسكر انتو حاجه ما عارفنها عاملنها عشان شنو بس خسارة
للوطن والمواطن ولا يهمكم شئ لذلك قاتل الشعب السودانى وقتل
بالسلمية من اجل الحكم المدنى الذى يحكمه القانون والحكم العسكرى
بدون قانون هم لهم قانونه فقط وكان ظاهر فى القتل وقطع النت بدون
دراسة الخسائر والله المستعان
بدر
2019/07/07 at 12:37 م (UTC 2) رابط التعليق
غايتو بس اعمى ومسكوا العكاز
الزول القطع ليكم النت دا هو البقدر يرجعوا ليكم بطلوا الجرجرة وادو حقو
abo mohmed
2019/07/07 at 1:20 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الكلام خاطئ وتقنيا غير صحيح هنالك سبب اخر للقطع يجب ذكره وارجاع الخدمة فهى جزء من الالتزام والاتفاق بين المجلس وقحت
ود بندة
2019/07/07 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق
الخبر ..مضروب
القصد منه معروف مثل جثث النيل بالمئات ووعشرات حالات الاغتصاب .
يا شعبا لهبت ثوريتك.