شاهد بالفيديو.. لغة (الراندوك) تجعل من الرئيس (برهان) بطل قومي داخل مواقع التواصل ونشطاء (برهان الجان عزف الألحان)

تحول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان, إلى بطل قومي داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك خلال كلمته للشعب السوداني بعد الاتفاق الذي وقع مع “قوى الحرية والتغيير”.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد اختار البرهان أن يخاطب شاب بلاده بلغة (الراندوك) المعروفة في أوساط الشباب السودانيين.
حيث بعث رئيس المجلس العسكري بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين برسالة شكر للشباب الذين وصفوه بالخبير في لغة (الراندوك) قائلاً: “الشكر لناس الرصة والراسطات والسانات والناس الواقفين قنا”.
خطاب برهان ولهجته أسعد الشباب الذين وصفوه بالرجل الرائع والمواكب للغة ولهجة الشباب, حيث قال ناشطون أسعدهم حديث رئيس المجلس العسكري (برهان الجان عزف الألحان).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
السوداني الخطر
2019/07/07 at 1:50 م (UTC 2) رابط التعليق
كان سيصبح بطل قومي هو وزملائه
لولا مجزرة 8رمضان و29 رمضان و30يونيو
وعدم مسح آثار الثورة من الجدران بمحيط القيادة العامة
ولو حصل الاتفاق قبل إراقة أي دماء لأصبحوا أعضاء المجلس العسكري أبطالاً قوميين ولكن حدث ما حدث !!
فإن لو تفتح عمل الشيطان.!
فضيعوا الفرصة واصبحوا يزرفون الدموع
كاب الجداد
2019/07/07 at 2:06 م (UTC 2) رابط التعليق
بل تحول رئيس المجلس العسكري الانقلابي البرهان الى مسخرة وموضع تندّر في جميع منصات التواصل الاجتماعي
وستبوء كل محاولاته للتقرب الى شباب الثورة بالفشل بعد ان قتل اخوانهم في الثلاثين من رمضان