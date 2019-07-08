بالفيديو.. شاهد ردة فعل مواطن سوداني قامت إدارة المستشفى باستبدال مولوده الأسمر بمولود أبيض

بأدب وبأخلاق عالية قابل مواطن سوداني مقيم بإحدى دول الخليج موقف غريب تعرض له وهو استبدال مولوده صاحب اللون الأسمر بمولود آخر أبيض اللون من قبل إدارة المستشفى.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أعد فريق الكاميرا الخفية المقلب للسوداني الذي تمالك أعصابه أمام الممثل الذي ادعى أنه الطبيب المسؤول وحاول اقناع المقيم السوداني بأن الابن ابنه وسط رفض كبير من السوداني الذي تمسك بأن الابن ليس بإبنه.
وبعد أن علم المقيم أن ما حدث كان مقلب (كاميرا خفية) عبر عن ارتياحه بابتسامة عريضة وقال للمثل (ما تقولي ياخ…حرام عليك ياخ).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
4 التعليقات
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منظراتي
2019/07/08 at 12:26 م (UTC 2) رابط التعليق
قمه السخف هذه التي تسمى الكاميرا الخفية
مدحت الهادي
2019/07/08 at 1:27 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الموضوع قدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم قدم السنين يا أخي خلينا مع ناس حميدتي نشوف الحاصل شنوا تجيب لينا حاجة (أكل الزمان عليها وشرب) …………………
حميدتي وصل وين ومودينا وين يا أخي …………….. كميرا خفية شنو ؟
نحن وين والناس وين
ودأمدرمان
2019/07/08 at 1:41 م (UTC 2) رابط التعليق
موضوع قديم جداً وتافه لاداعي لنشره نجن في وقت لدينا موضوعات غاية الأهمية يجب طرحها وتداولها
جميل بثينة
2019/07/08 at 1:44 م (UTC 2) رابط التعليق
فيديو قديم جدا جدا جدا اقدم الكسرة يا حليل الكسرة