البرهان يتفقد عمال النظافة وبائعات الشاي بشارع النيل ويوجه بدعمهم معنويا وماديا

تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بدعم ومساندة كل الفئات وأصحاب المهن البسيطة و”ستات الشاي” حتى يقوموا بدورهم من أجل البناء و التعمير.
وأكد خلال مخاطبته مساء الثلاثاء بشارع النيل بالخرطوم عمال النظافة وبناء الانترلوك على توفير سبل العيش الكريم وعدم مضايقة كل من يعمل عملا شريفا من أجل كسب قوته.
وأضاف؛ أن البلاد تتطور بهمة أبنائها خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود والعمل لاجل نهضة البلاد ومحاربة الفقر والبطالة، مشيدا بصبر العمال و”ستات الشاي” وأن اعمالهم تستحق التقدير.
ووجه بتسجيل اسماء كل العمال و”ستات الشاي” بشارع النيل ليتم دعمهم معنويا وماديا.
الخرطوم 9-7-2019(سونا )
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