الهلال يكسب خدمات سكندر لثلاثة مواسم

دشن الهلال تسجيلاته الرئيسية بصورة رسمية، حيث أكملت إدارة الفريق إجراءات تسجيل المهاجم سكندر صمويل هداف فريق الغماراب السابق برصيد (17) هدفاً، وذلك بقيده في الكشوفات الزرقاء بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.
ويعتبر سكندر من المواهب الصاعدة والواعدة، حيث سبق وأن شارك في تحضيرات منتخبنا الأولمبي، ونجح المهاجم الشاب في قيادة فريقه السابق لدوري الدرجة الأولى عقب تسجيله (17) هدفاً، وأفصح اللاعب في أول تصريح رسمي له عقب الانضمام لكشوفات الهلال عن سعادته البالغة بارتداء الشعار الأزرق الذي قال إنه حلم كل لاعب، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عند محطة اللعب في صفوف الهلال وإنما يطمح للاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية عقب تحقيق البطولات الإفريقية مع فريق الهلال على حد تعبيره.
هذا ويدرس الهلال إمكانية استعادة خدمات بعض العناصر التي أكملت فترة إعارتها لأندية حي العرب بورتسودان (محمد المعتصم) والأهلي الخرطوم (كونتاك).
السودانى