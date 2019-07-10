”الأصم” يشاطر ”برهان” في بدلته

علق عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مقاس بدلة القيادي بقوى الحرية والتغيير د. محمد ناجي الأصم، خلال لقائه برئيس الحركة الشعبية شمال ” مالك عقار”، والتي تبدو أكبر من مقاسه، بحسب ما نقلت ” كوش نيوز”.
وكتب أحد الناشطين معلقاً على مظهر ” الأصم “: شنو يا الأصم ياخ عارفنك عايز تشتت “النحل” من حولك لكن كمان ما تقوم تلبس لينا نفس استايل بدلة “العسكري” برهان بدلة أكبر مقاس.
وظهر ” الاصم” بمظهر أشبه برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي ظهر هو الآخر يرتدي بدلة بدأت مترهلة وأكبر من مقاسه خلال زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مكة أواخر رمضان.
الخرطوم ( كوش نيوز)