شاهد بالصورة.. الصحفي هيثم كابو  يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتزيين (كوشة) فرحه بعبارة (مدنيااو)

أكمل الصحفي السوداني الشهير هيثم كابو مراسم زواجه الذي قام بتأجيله أكثر مرة وذلك بسبب حزنه على شهداء الوطن.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد استجاب كابو لمطالب والدته وزملائه وقام بإكمال مراسم الزواج بإحدى صالات العاصمة السودانية الخرطوم, وبحضور قيادات الحرية والتغيير وزملائه الصحفيين وأصدقائه المطربين.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد لفت الصحفي اللامع أنظار رواد مواقع التواصل بعد أن قام بتزيين (كوشة) الفرح بعبارة (مدنيااو) الشهيرة والتي كان ينادي بها الشارع السوداني كمطلب بتعيين حكومة مدنية.
ويشير محرر موقع النيلين إلى أن كابو كان من أبرز الصحفيين السودانيين الذين قادوا الثورة من أمام القيادة العامة, وهو ما كلفه الاعتقال إبان فترة الثورة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
بت ابوها
2019/07/12 at 5:23 م (UTC 2) رابط التعليق
متاجرة رخيصة.حتى لو اتسجن ماقبل كدا دخل المحكمة بسبب مشكلته مع ندى القلعة .. لو حزين عليهم مافي داعي للصالة والكوشة البذخ والعروس كان تكون كنداكة وتتنازل عن الصالة وبالبسيط يتموا… مش زملائه الفنانين وقادة التغيير… والله لسه حزنانين على الشهداء والعيد ماعرفنا ليه طعم
فيصل الغالى
2019/08/06 at 7:41 م (UTC 2) رابط التعليق
(( أكمل الصحفي السوداني الشهير هيثم كابو مراسم زواجه الذي قام بتأجيله أكثر مرة وذلك بسبب حزنه على شهداء الوطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )) هذا الكابو المتعجرف يُعتبر أكبر منافق في الساحة الإعلامية وهو مُصاب بداء النرجسية والعظمة ويعتقد خطأً أنه فريد زمانه ومن يشاهده وهو يتكلم بتصنُع يعرف أن كابو هذا مُصاب بعقدة نفسية أو بداء العظمة في الفارغ ، هؤلاء هم شعب كل حكومة وهو يريد أن يُنافق جماعة الحرية والتغيير ويقدم لهم السبت ليجد عندهم فيما بعد الأحد ، هؤلاء هم أُس البلاء في السودان .. الله يكفينا شرهم !!!