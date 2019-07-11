شاهد بالفيديو.. الفيلم المشوق (الساعات الأخيرة للرئيس البشير في الحكم) يرويها شاهد عيان وشخصيات بارزة

انتجت قناة العربية فيلماً وثائقياً مشوقاً عن الساعات الأخيرة للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن أحمد البشير.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيلم الذي حمل اسم (البشير: الساعات الأخيرة) قد حقق نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب فاقت ال 366 ألف مشاهدة.
ويستند الفيلم على رواية شاهد عيان عايش عمر البشير خلال ساعاته الأخيرة كرئيس للسودان, وتدور أحداث الفيلم الفعلية في نطاق زمني قدره 15 ساعة ونصف. يبدأ الفيلم في تمام الساعة 1:30 ظهرا من يوم العاشر من أبريل 2019، وذلك بوجبة غداء مضطربة تناولها البشير، وينتهي في تمام الساعة 4:12 فجرا من اليوم التالي حين تم إبلاغه بعزله بعد أدائه صلاة الفجر.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تحدث في الفيلم شخصيات بارزة مثل الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وجلال الدين الشيخ الطيب نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وعماد سيد أحمد سكرتير الرئيس البشير إضافة للصحفي الطيب مصطفي والقيادي بالحرية والتغيير د. محمد ناجي الأصم.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
حمدتو
2019/07/13 at 4:09 م (UTC 2) رابط التعليق
ظهور وإدلاء شخصيات مهمه كنائب مدير الاستخبارات وسكرتير المخلوع في وسائل الاعلام في هذا الظرف الحساس يؤكد باننا لا نمتلك دوله وعلى الاجهزة الامنية التحقيق مع هؤلاء الخونه ومنع اي ضابط في القوات النظامية من الظهور الاعلامي او السفر خارج البلاد الا باذن من المؤسسة العسكرية ناهيك عن شخصيات مهمه كهؤلاء .
والشيء المخجل ظهور الشخصيات السودانية بملابس مخجلة في القنوات الاعلاميه وعدم الاهتمام بالهندام امثال جلال الشيخ في هذا الفلم او د. مضوي ابراهيم قبل ايام في الجزيرة ، وصول كاميرا القناة الى داخل بيتك لا يعني انك تجلس في بيتك وانك تحدث من يجلس امامك فقط فرفقاً بما تبقى لهذا الشعب من حياء