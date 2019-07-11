المجلس العسكري يعلن احباط محاولة انقلابية في السودان

اعلن رئيس اللجنة الامنية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق اول ركن جمال عمر ابراهيم احباط الاجهزة الامنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الامن بهدف تنفيذ انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا والذي يفضي الي تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني .
وقال في بيان له مساء الخميس انه تم القبض علي 12 من الضباط منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش وتم التحفظ علي 4 من ضباط الصف وقال انه يجري القبض علي الآخرين بما فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة .واكد ان الاجهزة باشرت التحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة . وقال ان المحاولة خطط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير. واكد ان القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والامن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة علي امن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الاهداف الوطنية العليا وان يكون الوصول الي السلطة عبر صناديق الاقتراع .
الخرطوم في 11-7-2019(سونا)