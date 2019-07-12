أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2019م

* محاولة انقلابية رابعة والقبض على ضباط بالأمن والجيش
* اعتقال (28) شخصاً بتهمة الانتماء لـ(الحرية والتغيير)
* انتشار دليل (مزيف) للتقديم للجامعات
* تفاصيل مثيرة في قضية تلاعب بأموال الدواء
* اتفاقيات لجدولة ديون السعودية على السودان
* ارتفاع وفيات الأمهات والرضع
الإنتباهة:
* إحباط محاولة انقلابية واعتقال (12) ضابطاً
* تسليم وثيقة الاتفاق ومفاوضات حول الخلافات
(العسكري) يوجه بعدم حل الاتحادات النقابية أو الرياضية
* ارتفاع وفيات الأمهات و(الرضع)
* العطاء: المؤسسة العسكرية لا تنافس من أجل السلطة
* شركة شهيرة توزع دجاجاً نافقاً بعربة نفايات
* الإمارات تدعو لإنهاء ولاية الخبير المستقل بالسودان
* حركات تشترط حل الدعم السريع وهيكلة الجيش
* الوزارة: دليل القبول للجامعات في (الواتساب) مفبرك
الصيحة:
* إحباط محاولة انقلابية جديدة
* القبض على (4) ضباط وهروب (8) آخرين
* (العسكري): الفترة الانتقالية ستكون آمنة وتتوج بانتخابات نزيهة