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أبرز العناوين

2019/07/12

2019/07/12


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2019م



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* محاولة انقلابية رابعة والقبض على ضباط بالأمن والجيش

 

* اعتقال (28) شخصاً بتهمة الانتماء لـ(الحرية والتغيير)

 

* انتشار دليل (مزيف) للتقديم للجامعات

 

* تفاصيل مثيرة في قضية تلاعب بأموال الدواء

 

* اتفاقيات لجدولة ديون السعودية على السودان

 

* ارتفاع وفيات الأمهات والرضع

 

الإنتباهة:

* إحباط محاولة انقلابية واعتقال (12) ضابطاً

 

* تسليم وثيقة الاتفاق ومفاوضات حول الخلافات

 

(العسكري) يوجه بعدم حل الاتحادات النقابية أو الرياضية

 

* ارتفاع وفيات الأمهات و(الرضع)

 

* العطاء: المؤسسة العسكرية لا تنافس من أجل السلطة

 

* شركة شهيرة توزع دجاجاً نافقاً بعربة نفايات

 

* الإمارات تدعو لإنهاء ولاية الخبير المستقل بالسودان

 

* حركات تشترط حل الدعم السريع وهيكلة الجيش

 

* الوزارة: دليل القبول للجامعات في (الواتساب) مفبرك

 

الصيحة:

* إحباط محاولة انقلابية جديدة

 

* القبض على (4) ضباط وهروب (8) آخرين

 

* (العسكري): الفترة الانتقالية ستكون آمنة وتتوج بانتخابات نزيهة

 

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