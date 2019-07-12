ليفربول خارج المنافسة بالميركاتو الصيفي.. كلوب يكشف عن نجمه الجديد

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن عدم دخول ناديه سوق انتقالات هذا الصيف (الميركاتو) بشكل كبير، مشيرا إلى نجمين جديدين سينافسان على الانضمام إلى التشكيلة الأساسية هما أليكس أوكسليد-تشامبرلين ورايان بروستر.
وشارك أوكسليد-تشامبرلين بمباراتين فقط في الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة واكتفى فريقه بالمركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي، وتوج بلقب أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام في النهائي.
ولم يلعب بروستر أي مباراة رسمية لكن اللاعب البالغ عمره 19 عاما أظهر إمكاناته لكلوب خلال الفوز 6-صفر على ترانمير روفرز في مباراة ودية أمس الخميس.
وقال كلوب للصحفيين عند سؤاله بشأن الانتقالات المتوقعة “حصلنا عليهم بالفعل لكنكم لا تدركون ذلك. “بروستر وأوكسليد-تشامبرلين لم يلعبا في الموسم الماضي”.
وتعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ (17 عاما) قادما من نادي زفوله الهولندي في الشهر الماضي، بينما رحل داني إينغس ودانييل ستوريدج وألبرتو مورينو.
وأضاف كلوب “سوق الانتقالات ما زال مفتوحا حتى الثامن من أغسطس.. سنرى ماذا سنفعل لكن لا أعتقد أنه سيكون الأكبر في التاريخ”.
وكال كلوب المديح لبروستر بعد أدائه في برنتون بارك، وقال إن اللاعب الشاب سيلعب دورا مهما في الموسم المقبل عندما ينطلق بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي الوافد الجديد في التاسع من أغسطس/آب المقبل.
وتابع المدرب الألماني “رايان بروستر مهاجم رائع… أنا سعيد للغاية. سيكون له دور مهم في الموسم الجديد لكن (ما) مدى أهميته؟ هذا يعتمد عليه.. وسنرى”.
وأضاف “سيكون عليه اللعب في أكثر من مركز، لأن مركز المهاجم جيد وربما في الجناح وسنرى كيف ستكون التشكيلة. وستتاح له بعض الفرص وإنني واثق بذلك”.
الجزيرة