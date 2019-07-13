العطا يكشف لـ (الصيحة) معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية

كشف نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية للإطاحة بالمجلس و”قوى إعلان الحرية والتغيير” من المشهد السياسي.
وقال العطا في حوار مع (الصيحة) ـــ يُنشر غدًاــ إن إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرف، وشدّد على أنه كان يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تدارُكهُ.
وأوضح العطا، أن المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة، وتم التعامل معها، وأشار إلى أن هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل، وقال “بحمد الله تم التعامل معها”. وكشف أن هذه الخلايا تنتمي للنظام القديم.
وفي سياق آخر، أكد العطا أن الثقة بدأت تعود بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، وقال “إن روح المسؤولية الوطنية ارتفعت بنسق عالٍ جداً وعقدنا العزم تماماً أن نمضي ببلادنا إلى بر الأمان احتراماً وتعظيماً لهذا الشعب”.
الصيحة