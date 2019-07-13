حميدتي: الدعم السريع في الخرطوم لحفظ الأمن

اكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن وجود قوات الدعم السريع بالخرطوم لحفظ الأمن و الاستقرار و حماية المواطنين .
وأكد حميدتي لدى مخاطبته السبت الحشد الجماهيري بولاية نهر النيل منطقة حجر العسل أكد بانه لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري و قوى اعلان الحرية و التغيير وقال ان بينهم شراكة حقيقية، منوها الى أهمية توحيد الصف من أجل البلاد و ضرورة نبذ الفرقة و الشتات وحيا شباب الثورة مؤكداً بأن انحيازهم للثورة كان حقيقيا.
و تعهد حميدتي بإكمال الخدمات الأساسية بمنطقة حجر العسل.
حجر العسل ١٣-٧-٢٠١٩م (سونا)