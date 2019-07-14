الأخبار > أبرز العناوين > خالد عمر: قوى الحرية والتغيير لم ترفض الاجتماع بالعسكري
الأقسام :

أبرز العناوين, سياسية

2019/07/14

2019/07/14


خالد عمر: قوى الحرية والتغيير لم ترفض الاجتماع بالعسكري



شارك الموضوع :

نفى القيادي في قوى اعلان الحرية والتغيير خالد عمر أنهم في قوى الحرية والتغيير رفضوا الاجتماع مع المجلس العسكري الأحد.

وأضاف أنهم طلبوا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري للتأسيس لها على أسس متينة وراسخة.

وأشار في تصريحات لـ(سونا) مساء يوم الأحد إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري وثيقة جديدة ومهمة، ولم تخضع للتفاوض من قبل، وتنظم المسائل الدستورية أثناء الفترة الانتقالية.

وأردف “طلبنا من الوسيط الإفريقي التأجيل إلى يوم الثلاثاء القادم لإجراء المزيد من المشاورات، واستجاب الوسيط الإفريقي لطلبنا”.

الخرطوم 14-7-2019م (سونا)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.