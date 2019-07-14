السودان: توضيح بشأن قيد اللاعبين دون الـ23

أوضح البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم أن المنشور الذي أصدره الاتحاد السوداني لكرة القدم حول قيد اللاعبين الصغار في كشوفات الأندية هدف إلى مطالبة الأندية بضرورة وجود لاعبين دون الـ(23) سنة في كشوفات أي فريق بالدوري الممتاز، وذلك من أجل الإسهام في دعم المنتخب الأولمبي بلاعبين يشاركون مع أنديتهم، ولم يكن القصد إشراك لاعبين من الشباب وهم مقيدين في كشوفات ما دون (20) سنة فحسب.
وقال بروف شداد إن الأندية بحاجة كبيرة إلى خفض أعمار لاعبيها في الكشوفات بما يعود عليها بالنفع أولاً، ومن ثم المنتخبات الوطنية.
الخرطوم 14-7-2019م (سونا)