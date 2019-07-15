“ترامب” يفتح النار على النائبتين المسلمتين في الكونغرس: “عودا إلى بلادكما”

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجومًا على “بعض الديمقراطيات التقدميات في الكونغرس”، مطالبًا بعودتهم إلى بلادهم التي يعمها الفساد والجريمة.
وقال “ترامب” في تغريدات على حسابه بتويتر: “إن هؤلاء الديمقراطيات التقدميات منحدرات من دول تعد حكوماتها أسوأ وأكثر فسادًا وعدم كفاءة في العالم إن كانت لها حكومات أصلًا”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “الآن يتحدثن لشعب الولايات المتحدة، وهي أعظم وأقوى دولة في العالم، بصوت عال وبضراوة حول كيفية إدارة حكومتها”.
ويبدو أن “ترامب” كان يقصد إلهان عمر وهي مسلمة من أصول صومالية، ورشيدة طليب، المولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مسلمين، متابعًا: أنه “لا يعرف حتى من أين جاءتا”.
صحيفة المرصد
3 التعليقات
ابوعبدالله
2019/07/15 at 8:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
وهل يدري هو اصلا من اين اتى ومن ابواه ههه واظنه من اصول مكسيكية
صلوا علي رسول الله
2019/07/15 at 9:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
مافي حد يحكي لهذا ال…… قصة فرعون
Eltayeb Mohammed
2019/07/15 at 11:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
لهذا الديمقراطية وحكم القانون أفضل شئ للحكم انتجته البشرية حتى الان . تخيل ماذا كان سوف يعمل هذا الترامب فى امريكا والمواطن الامريكى . يجب ردع امثال ترامب فى السودان بحكم القانون .