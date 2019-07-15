بالفيديو.. الرئيس برهان: حفظت شعارات الثوار من ابنتي الصغيرة التي تردد باستمرار (ناس عطبرة جو جابوا الأسمنت للصبة..الصبة سنة والناس واقفة قنا)

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقاء تلفزيوني أنه رجل شعبي ويحب الشعبيين لذلك حفظ لغة الشباب (الراندوك) والتي تحدث بها مقدما لهم الشكر وذلك خلال إحدى خطاباته الشهيرة والتي وجدت حظها من التداول والشهرة.
وقال البرهان في حديثه للصحفي ضياء الدين بلال بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: أولادي كانوا يذهبون للاعتصام ويحفظون كل الشعارات التي تقال هناك.
وتابع قائلاً: عندي طفلة صغيرة في الثالثة من عمرها تردد باستمرار (ناس عطبرة جو جابوا الأسمنت..جابو لشنو؟ جابو للصبة.. والصبة سنة والناس واقفة قنا).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
أبوعبدالرحمن
2019/07/15 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق
يداك ملطختات بدم أبناء الشعب السواداني
صلوا علي رسول الله
2019/07/15 at 5:35 م (UTC 2) رابط التعليق
من وسط الاحداث المتراكمة ……….
عبر عقود من الزمن القاسي سنقتل بعضنا واحدا تلو الاخر…….
واخر من سيبقي حيا سيطعن نفسه وهو يردد (الدم بالدم) لانه قتل ((((شهداء)))).
من يخالفني الرأي فهو متفائل اكثر من اللازم…..
أي تخلف اكثر مما نحن فيه؟؟؟؟؟؟ لا تحاول الاجابة
لو استطعنا أن نعرف أننا لانعرف ستكون هذه أول خطوه في الطريق الصحيح
(اذا نسينا الله نسينا) فلا دنيا كالتي يعيشها الكفار في بلادهم منعمين…
ولا جنه كالتي يدخلها الصالحين ومن علي دربهم وامثالهم