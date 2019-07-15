الاقتصادية بالعسكري تقف علي مشروع عطبرة وستيت

اكد المهندس بحري السر الامين عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي لدى تفقده سير العمل بمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت صباح اليوم جاهزية المشروع للافتتاح خلال الفترة المقبلة.
و اطمأن السر على دخول 320 ميقاواط للشبكة القومية عبر (4) وحدات كما اشاد بالمدن النموذجية التى أنشئت في إطار إنفاذ برنامج اعادة توطين المتأثرين من قيام المشروع والبالغة 11 مدينة موزعة على ولايتي القضارف وكسلا زودت بكافة الخدمات الأساسية. كما ثمن الطفرة التي تحققت في مجال التعليم بالمنطقة جراء قيام المشروع.
وقال ان اعالي عطبرة وسيتيت احدث تحولا كبيرا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وانه يشكل تحولا كبيرا في البلاد، مؤكدا حفظ حقوق المتأثرين وتسليمها كاملة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
من ناحية اخرى اكد الأمين استمرار العمل في مياه القضارف الذي قطع شوطا كبيرا يقدر ب 90٪ وبشر مواطني القضارف باستئناف العمل عقب فترة الخريف، كما اشاد بالطفرة التي حدثت في زراعة الموز والثروة السمكية وتدريب 2500 من أبناء المنطقة بواسطة الشركة الصينية .
من جانبه رحب المهندس محمد خير أحمد الجنيد المكلف بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالزيارة التفقدية لوفد المجلس العسكري ، مؤكدا أن المشروع يمثل طفرة تنموية كبيرة تعزز من دعم المسار الاقتصادي بالبلاد وأن المشروع الآن جاهز للافتتاح بكافة مكوناته، داعيا الاجهزة الاعلامية كافة للتبشير بالمشروع الذي يدار الآن بكفاءات سودانية خالصة.
من ناحية اخري توجه المهندس موسى عمر ابوالقاسم المدير العام بالتهاني للشعب السوداني باكتمال المشروع، مشيراً الى انه يعتبر من أكبر المشروعات التنموية في البلاد بما يساهم في ري مشروع حلفا الزراعي نتيجة الاطماء الذي حدث في مشروع خشم القربة بجانب مساهمة المشروع في تدريب خريجي كليات الهندسة وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التى اكتملت دراساتها التصميمية حال تمويلها. كما تقدم بالشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة لدعمها للشعب السوداني لإنجاز المشروع.
الجدير بالذكر أن برنامج الزيارة شمل قمة السد ومفيض اعالي عطبرة وسيتيت ومحطة التوليد ومحطة معالجة مشروع مياه القضارف والمدينة السكنية والمدينة 10 برئاسة محلية ودالحليو وزيارة الاستاذ الزاكي علي عمارة رئيس لجنة المتأثرين وقد شاهد الوفد عرضا توضيحيا لمراحل بناء المشروع.
سونا
1 التعليقات
سوداني حزين
2019/07/16 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
لا نريد مثل ماحدث في سد مروي حيث استعجلت الحكومة في العهد البائد أفتتاح مشروع سد مروي لمكاسب سياسية فقط حيث لم يكتمل المشروع والبني التحتية وكذلك تعويضات المتضررين مانريدة الان في مشروع سد أعالي عطبرة والستيت أن تحسم جميع الملفات ثم يفتتح المشروع يعني يتم العمل علي الوجة الأمثل حتي نتلافي الاخطاء التي حدثت في سد مروي