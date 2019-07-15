قرار جديد من المفوضية تجاه نادي المريخ

أعلنت مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم عن نهاية فترة عمل مجلس المريخ الحالي في السابع من يوليو الجاري.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ المفوضية طالبت الجهات المختصة بضرورة تعيين مجلس جديد لقيادة النادي في المرحلة المقبلة.
وشهد مجلس المريخ في فترة سابقة، استقالة مجموعة ما يسمى بـ”الوفاق المريخي” بقيادة محمد الشيخ مدني، وآخرين بقيادة عبد المنعم النذير، التركي أوكتاي، بدر الدين عبد الرحيم، كمال شقاق بجانب مغادرة الأمين العام محمد جعفر قريش.
ويتمسّك المجلس الحالي الذي يتواجد فيه الصادق مادبو وحيدًا في منصب الضباط الأربعة كأمين للمال بحقه في حكم المريخ باعتباره منتخبًا من قبل الجمعية العمومية.
باج نيوز