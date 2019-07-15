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اقتصاد وأعمال

2019/07/15

2019/07/15


اجتماع لمعالجة مشكلات صادر الماشية إلى السعودية



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قال المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات الأستاذ أحمد حمور إنه سينعقد بعد غد في مباني الوكالة اجتماع مع مصدري الماشية إلى المملكة العربية السعودية مواصله لاجتماعات سابقة .

وقال لـ(سونا) إنه تم عقد أربعة اجتماعات من قبل لمعالجة قضايا ومشاكل صادر المواشي بحضور الجهات ذات الصلة، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بطلب من المصدرين لاستعراض المشاكل التي تعترض صادر الضأن إلى المملكة.

وكان الاجتماع السابق ناقس معوقات انسياب صادر الضأن إلى الأسواق السعودية، والمعوقات الرئيسية المتمثلة في السعر التأشيري، سعر الصرف / الحافز، وسائل الدفع ، التمويل طويل الأجل، وعدم إشراك الجهات ذات الصلة بقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الماشية.

حضر الاجتماع ممثلون لبنك السودان المركزي والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة والشركات والبنوك والجمارك،

وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة وحل المشاكل والمعضلات التى تواجهها في مجال حصائل صادر الماشية لتطوير واستدامة الاقتصاد السوداني.

وأمن الاجتماع على حل العقبات والمشاكل التي تواجه صادر الضأن للمملكة العربية السعودية الذي يمثل حوالي 65% من صادر الضأن.

الخرطوم في 15-7-2019م (سونا)

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