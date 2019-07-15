بالصور: شاب سوداني يلهب حماس مواقع التواصل بإثباته نجاح زراعة الشاي الكيني والجنزبيل بمزرعته بنهر النيل

استطاع الخبير الزراعي طارق حسن بانقا، أن يثبت بالتجارب نجاح زراعة الشاي الكيني والجنزبيل ونبتة الصين التي تنتج واحد من اجود انواع البهارات التي تستخدم في مطابخ الفنادق العالمية، بمزرعته بمنطقة الزيداب في ولاية نهر النيل على الضفة الغربية للنيل، شمالي الخرطوم 255 كلم، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
كما أحدث “طارق” طفرات زراعية ناجحة في إنتاج الليمون والآرنجا والمانجو.
وتداول رواد مواقع التواصل بفخر صوراً لانتاجه من هذه المحاصيل التي لاقت تفاعلاً واسعاً وأحيت الأمل في أرض السودان المعطاءة وامكانية تحقيق نهضته بالزراعة وإنتاج محاصيل صادر جديدة يتلقفها العالم بشراهة.
الخرطوم (كوش نيوز)