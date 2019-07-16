قوى التغيير تعلن الاتفاق على رؤية موحدة حول وثيقتي الاعلان الدستوري والسياسي

كشفت قوى الحرية والتغيير، عن اتفاق كافة مكوناتها على رؤية موحدة عقب إبداء ملاحظاتها على وثيقة الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، وأعلنت انعقاد الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري والوساطة في السادسة من مساء اليوم.
وقال قيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير لـ (الجريدة) أمس، إن مكونات التحالف شددت على رفض الحصانة لأعضاء المجلس السيادي، بجانب رفض تبعية وزارتي الدفاع والداخلية للمجلس السيادي، وأصرت على تبعيتها لمجلس الوزراء الذي سيكون من مهامه الإشراف على القوات المسلحة والأمن وتعيين القضاة، ونوه الى التوافق على تعيين حكام الأقاليم من قبل مجلس الوزراء، وليس المجلس السيادي كما يرى المجلس العسكري.
وأضاف أنه لا توجد خلافات بين مكونات التحالف حول وثيقتي الاعلان السياسي والدستوري، وأنها توافقت على رؤية سيتم طرحها في الاجتماع الذي سينعقد اليوم.
وكشف ذات القيادي أن المبعوث الامريكي دونالد بوث، دعا في الاجتماع الأخير مع التحالف الى الاسراع في الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتشكيل الحكومة بقيادة مدنية كاملة.
الخرطوم: سيد أحمد ابراهيم
صحيفة الجريدة