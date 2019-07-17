قوى التغيير: حريصون على التواصل مع الجماهير في الأحياء

جدد تحالف قوى الحرية والتغيير، حرصه على التواصل مع لجان المقاومة بالأحياء وإيصال رؤيته المتعلقة بسير المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لكافة المواطنين.
وقال قيادي بالتحالف لـ (الجريدة) أمس الأول، إن قوى الحرية والتغيير ستتواصل مع الجماهير في الأحياء من أجل توضيح الخط السياسي، وتمليكها الرؤية المتعلقة بالتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي والمرتبطة بالإعلان السياسي والدستوري.
وأضاف أن التحالف متمسك بمطالب الثورة بإقامة الدولة المدنية، وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة.
وفي السياق أكدت لجان المقاومة بأمدرمان في النشاط الثوري والعمل السلمي التوعوي حتى بعد الاتفاق مع المجلس العسكري، وبناء الدولة وحراسة الديمقراطية والدولة المدنية بسلاح السلمية والوعي الجماهيري. ونفت لجان المقاومة بأمدرمان دعوتها لتسيير مليونية باسم (طرد الجنجويد من القرى والمدن)، ووصفت تلك الدعوات بالشائعة، واعتبرت الغرض منها حرف العمل السلمي عن مساره، وشددت في الوقت ذاته على رفضها لوجود العساكر في البقاع السكنية في السودان، ولفتت إلى أن إبعادهم يتم بعملية سياسية سلسة وليس بمليونية زائفة.
الخرطوم: سيد أحمد ابراهيم
صحيفة الجريدة