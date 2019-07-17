مواجهات عربية قوية في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022

أوقعت القرعة منتخبات السعودية وفلسطين واليمن في مجموعة واحدة بالتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وسحب اليوم الأربعاء تيم كاهيل قائد منتخب أستراليا السابق لكرة القدم القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بمشاركة أربعين منتخبا؛ بحثا عن خمس بطاقات للتأهل لكأس العالم، إضافة إلى قطر المستضيفة.
وسيلعب منتخب السعودية -الذي كان ممثل عرب آسيا الوحيد في كأس العالم 2018- في المجموعة الرابعة إلى جانب فلسطين واليمن إضافة إلى أوزبكستان وسنغافورة.
وستلعب قطر -الفائزة بكأس آسيا مطلع العام الجاري- في مجموعة واحدة مع سلطنة عُمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش؛ بحثا عن التأهل للبطولة القارية للدفاع عن لقبها، في ظل ضمان اللعب في كأس العالم.
وضمت المجموعة الثانية منتخبي الأردن والكويت إلى جانب أستراليا وتايوان ونيبال، ووقع العراق والبحرين في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.
وأوقعت القرعة الإمارات في المجموعة السابعة مع المنتخبات المتجاورة فيتنام وتايلند وماليزيا وإندونيسيا.
وستلعب سوريا في المجموعة الأولى إلى جانب الصين والفلبين وجزر المالديف وغوام، بينما يتواجد منتخب لبنان في المجموعة الثامنة إلى جانب كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتركمانستان وسريلانكا.
وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب في الفترة بين الخامس من سبتمبر/أيلول 2019 والتاسع من يونيو/حزيران 2020.
وستتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة للمجموعات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثاني، إلى كأس آسيا مباشرة، وكذلك إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.
أما أحسن 24 منتخبا تاليا فستتنافس في تصفيات لاستكمال باقي مقاعد كأس آسيا التي ستقام للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا.
الجزيرة