الرئيس المصري يهنئ السودانيين باتفاق “العسكري” و” الحرية والتغيير”

أكد الرئيس المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء، وقوف بلاده بجانب السودان لتجاوز التحديات الراهنة وتوطيد دعائم السلام والاستقرار، وتقدم بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى.
ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول هاشم عبدالمطلب، الذي يزور القاهرة، مشاركاً في أعمال الدورة السادسة للجنة العسكرية السودانية المصرية المشتركة، نقل رسالة شفاهية من رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى الرئيس السيسي، تتصل بتعزيز وتدعيم أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأطلع عبدالمطلب الرئيس المصري خلال لقائه به في مكتبه بقصر الاتحادية، على جهود المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتوافق الوطنى مع القوى السياسية والمدنية، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.
وشهد لقاء رئيس الأركان المشتركة القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض إدريس محمد على، والفريق آدم هارون، رئيس هيئة العمليات المشتركة، ومن الجانب المصري الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محسن عبدالنبى، مدير مكتب الرئيس، والسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.
إلى ذلك أنهت اللجنة العسكرية السودانية – المصرية المشتركة اجتماعاتها في دورتها السادسة، بتوقيع رئيسي الأركان فى البلدين على المحضر الختامى، وأمن الجانبان على أهمية تقوية التعاون العسكرى بين البلدين وتوسيع دائرة التنسيق والبرامج المشتركة بما فى ذلك تأمين الحدود وبناء القدرات وتبادل التجارب والخبرات فى المجالات العسكرية.
شبكة الشروق + وكالات