مجلس الشباب والرياضة بالخرطوم: مجلس سوداكال قانوني بأمر الاتحاد العام

منح المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم إدارة المريخ الحالية قانونية حكم النادي في المرحلة المقبلة لانتخابها من قبل الجمعية العمومية واعتراف الاتحاد العام لكرة القدم بها وأقرّ الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم آدم كبير البشير بعلمهم المسبق بالمشاكل التي يعاني منها نادي المريخ إداريًا، قاطعًا بعدم تدخلهم لجهة أنّ المجلس الحالي منتخب ومعترف به من قبل اتحاد كرة القدم السوداني وقال البشير في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ المجلس قبل من قبل استقالة محمد الشيخ مدني ومجموعته الوفاقية، مؤكّدًا أنّ اتحاد الكرة أكّد عدم اعترافه بالمجلس الوفاقي الذي انتهى أجله وسابقًا، دفع عدد من أعضاء ما تسمى مجموعة”الوفاق” باستقالات مفاجئة بقيادة محمد الشيخ مدني، عبد المنعم النذير، التركي أوكتاي، كمال شقاق، فيما غادر الأمين العام محمد جعفر قريش مؤخرًا لأسباب صحية وكشف آدم البشير بأنّ مجموعة آدم عبد الله سوداكال هي المسؤولة عن إدارة الأمور بالنادي بحكم أنّها منتخبة وأضاف” صحيح أنّ النادي يعاني على الصعيد الإداري وهناك استقالات ولكن أعتقد أنّ الخارطة الأنسب للخروج بالمريخ إلى برّ الأمان هو عقد جمعية عمومية لتعديل النظام الأساسي وإجازته وإجراء انتخابات تأتي بمجلس جديد ويواجه المجلس الحالي تيارًا معارضًا في الوقت الراهن للمشاكل المالية التي يعاني منها النادي بجانب عدم إبرام أيّ صفقات لدعم صفوف الفريق عدا إكمال إجراءات محمود أمبدة وتصعيد اللاعب كلاسيك وفي يونيو الماضي، أدّت مطالباتٍ مالية بلغت”4″ مليار جنيه إلى القبض على رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني قبل أنّ يتمّ الإفراج عنه بعد تسديد المستحقات.
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