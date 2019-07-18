أسرة مأمون حميدة: العسكري اعتقل والدنا بإيعاز من جهات

ناشدت أسرة وزير الصحة ولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة, النائب العام الإسراع بالإفراج عنه. وقالت د. سوزان مأمون حميدة إن والدها عندما تم اعتقاله في 17 أبريل أخبروهم أنه مستهدف في شخصه وأن الاعتقال تحفظي لحمايته, وبمجرد أن تستقر الأوضاع سيفرج عنه, وأضافت: وذلك لم يحدث, وبحسب صحيفة السوداني اتهمت د. سوزان جهات قالت أنها أوعزت للمجلس العسكري بضرورة حبسه, وأكدت أن تلك الجهات تعارض سياسات عمل حميدة في طريقة إدارته للصحة وإنفاده للخارطة الصحية. وطالبت الأسرة في بيان أمس بضرورة الإفراج عن حميدة لتتواصل إسهاماته في الحقل الطبي بحثاً وتدريساً محليا وعالمياً.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 التعليقات
خال أماسى
2019/07/18 at 11:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله نضم صوتنا لصوت اسرته فهو رجل نزية وغيور ع الوطن ومهتم بالشان الصحى ومعروف بالزهد ف حق الاخرين امثال مامون تنحنى له القامات…. وحتى لا ينعتنى شخص باننى صاحب مصلحة بما ذكرت اقول انا لا اعرف البروف معرفة شخصية ولا امت له بصلة رحم ولا لدى مصلحة من بعيد ولا من قريب معه بل لانه رجل صاحب افكار نيرة وشخص طيب القلب
ابوعبدالله
2019/07/18 at 11:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب يرجع كافة الاموال والممتلكات بعدين عاوز يواصل ولا يروح بريطانيا يروح
أي مجرم فاسد مكانه السجن لا مكان له بين المواطنين
حميدة دمر الصحة وحتى التعليم الطبي