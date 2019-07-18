إيغالو يقود نيجيريا للمركز الثالث ويقترب من لقب هداف أمم أفريقيا

أهدر المنتخب التونسي فرصة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، وذلك عقب خسارته بهدف نظيف أمام نظيره النيجيري الأربعاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.
وظهر المنتخبان بشكل باهت طوال اللقاء، حيث بدا على نجومهما التأثر البالغ بالإرهاق بسبب توالي المباريات، لا سيما وأنهما خاضا سبعة لقاءات خلال البطولة في مدد متقاربة.
ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه أوديون إيغالو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد مبكرا في الدقيقة الثالثة، ليعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى خمسة أهداف.
ويتفوق إيغالو بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه الثنائي الجزائري رياض محرز وآدم وناس، والسنغالي ساديو ماني والكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو.
وسجل إيغالو رقما مميزا، فهو أول لاعب يتخطى حاجز الأربعة أهداف منذ نسخة أمم أفريقيا عام 2010 بأنغولا التي توّج منتخب مصر بلقبها.
وكان المنتخب التونسي أخفق في التأهل للمباراة النهائية للمسابقة عقب خسارته بهدف نظيف أيضا أمام نظيره السنغالي بعد التمديد في الدور قبل النهائي يوم الأحد الماضي، في حين عجز منتخب نيجيريا عن الصعود للدور ذاته بخسارته 1-2 أمام منتخب الجزائر في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.
السودانى