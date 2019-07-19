رئيس المجلس العسكري: لن نُسلِّم البشير للجنائية وسيُحاكم داخل البلاد

أكد رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وكشف أن بعض القادة العسكريين متورطون في الأمر، وأن السلطات تحقق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة.
وشدد البرهان في تصريحات لـ (بي بي سي) يوم (الجمعة)، أن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.
وتوقع البرهان، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية، إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري. وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.
الخرطوم: الصيحة الآن