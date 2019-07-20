تكتل سياسي يهدد بالتظاهر والاعتصام رفضاً للاتفاق

طالبت تنسيقية القوى الوطنية المجلس العسكري بتشكيل حكومة مهام من مستقلين لمدة ستة أشهر للخروج بالبلاد من الأزمة، ففيما أعلنت رفضها الاتفاق السياسي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حذرت من تشكيل حكومة ثنائية. وقال القيادي بالتنسيقية عبد القادر إبراهيم لـ (الإنتباهة): (الاتفاق ثنائي ولا يعبر عنا ولن نلتزم به)، وهدد بتشكيلهم معارضة قوية للاتفاق حال إصرار الحرية والتغيير والمجلس العسكري على تشكيل حكومة ثنائية، وقال: (سوف نعارض الاتفاق سلمياً بالمظاهرات والاعتصامات)،
ورأى أن هذا الاتفاق فيه خطورة كبيرة على المشهد السياسي بالبلاد، وقال: (إذا أصر المجلس العسكري والحرية والتغيير على إكمال الاتفاقية والتوقيع على الوثيقة الدستورية لوحدهما سوف تكون هناك تداعيات كارثية)، وجزم عبد القادر بأن الوضع الأمني (هش) والبلاد تقف على حافة الهاوية، وقال إن أي تصرف غير عقلاني سوف يجر البلاد إلى ويلات، وطالب المجلس العسكري بتشكيل حكومة مهام لمدة ستة أشهر، وإدارة حوار موسع مع كافة القوى السياسية خلال تلك الفترة من أجل الوصول لرؤية تحدد مهام الفترة القادمة، وقال: (نريد بعدها أن تأتي حكومة موسعة متوافق عليها كي تكمل الفترة الانتقالية).
الانتباهة