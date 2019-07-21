الثورية تقترح مناوي للسيادي وجبريل للخارجية والأصم يكشف حقيقة ترشيح حمدوك

اقترحت الجبهة الثورية تسمية مني اركو مناوي عضواً بالمجلس السيادي المزمع تشكيله بين العسكري والتغيير. ووفقا لمصادر خاصة فإن الثورية اقترحت تسمية د.جبريل ابراهيم وزيراً للخارجية ضمن التشكيل الوزاري, بينما نقلت مصادر أخري إقتراح الثورية نسبة الثلث للحركات المسلحة بالتشريعي.
وفي سياق اخر قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الاصم انه لم يرشح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء, واضاف للصحيفة ان ترشيح حمدوك يمثل رؤية لعدد من مكونات التغيير.
أديس ابابا: عبد الروؤف طه
صحيفة الإنتباهة
5 التعليقات
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محب أرض الحرمين
2019/07/21 at 11:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
لقد استجار الشعب السوداني بالرمضاء المحرقة وهي الكيزان بنار الأحزاب النفعية والحركات المسلحة والآن يقف متفرجا على هذه المهازل.
الدفار
2019/07/21 at 12:41 م (UTC 2) رابط التعليق
معقول يوظفوا كل من حمل السلاح ضد الوطن وخرب ودمر كل شيء معقول يجازى من قاموا بتدمير السودان من الحركات المسلحة ؟
المفروض كل من حمل السلاح ضد الوطن لاتم توظيفه ضد أي حكومة قادمة عقابا لهم أمثال مناوي وجبريل وعقار والحلو لانهم جميعا حملوا السلاح ضد الوطن وساعدوا في تدمير البلد مع الحكومة ولم يعملوا لمصلحة الوطن ووقف نزيف الدم بالبلد ؟
Abu Ahmed
2019/07/21 at 1:09 م (UTC 2) رابط التعليق
أي محاصصات في الحكومة الجديدة مرفوضة تماما … وهي تعود بنا الي النظام القديم … نريد كفاءات وطنية هدفها الوطن فقط
جبريل ومناوي لا يصلحنا في الحكومة الجديدة وسيأتيان بمنظور جديد لا يتواقف مع الشركاء وبالتالي ستحدث إحتكاكات تؤدي الي فشل الحكومة على كل المستويات
نتمنى عدم فتح هذا المجال
محمد عبدالرحمن
2019/07/21 at 2:48 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ناس الاتفاق هو أن تأتي حكومة تكنوقراط ، نحن عاوزين نعرف هل الحكاية تقسيم مناصب بغض النظر عن مصلحة الوطن ؟ و إذا كانت تقسيم مناصب فلماذا ثار الشعب على الإنقاذ إذن ؟ بالله عليكم لا ترجعوا إلى تدوير نفايات الإنقاذ ، أرحموا هذا البلد الذي على وشك الانهيار
أبوعمر
2019/07/21 at 3:48 م (UTC 2) رابط التعليق
يعنى الهيصة دى كلها عشان تاخدوا مناصب ؟
طيب وين قضيتكم ؟
قوى الحرية عايزة 67% واحزاب الفكة عايزة 50% والحركات المسلحة عايزة 33% والمجلس العسكرى عايز 50 % يعنى المجموع 200% .. تطير عيشة الرياضيات وعيشتنا نحن الاتولدنا فى السودان ..