التجارة: جولة لحصر الأسعار من دكان لدكان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن جولة لمعرفة كيف تسير الأسعار في المحلات التجارية. وقال وكيل الوزارة عبد الرحمن العجب في الجمعية العمومية لمنتجي الصمغ العربي إن الجشع والطمع أسهم بصورة كبيرة في ارتفاع الأسعار, وأضاف قائلاً: (إدارة التجارة الداخلية تستعد للقيام بجولة لمعرفة كيف تمضي الأسعار من دكان لدكان).
الخرطوم: هنادي النور
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
حر الراي
2019/07/21 at 5:16 م (UTC 2) رابط التعليق
إدارة التجارة الداخلية تستعد للقيام بجولة لمعرفة كيف تمضي الأسعار من دكان لدكان).
جميل لكن ليست كافيه
لازم معكم اتيام من المنظومه الامنيه
ومعكم لسته للاسعار بتاعه الدوله والتكلفه مع ارباح معقوله والزام التجار بها والالزام بكتابه الاسعار وااااااااااضحه ع كل سلعه
امر بسيط لكنه مهم للشعب التعبان
ومهم للامن القومي
الثورة طلعت عفويه من اجل معاش الناس وغلاء الاسعار،توجهه الجميع الان للكراسي والاشتباك ف ف الغنيمه ولم يذكروا اي شئ للازمه الاقتصاديه والغلاء