الهلال يضاعف من وتيرة تدريباته التحضيرية للأبطال والعربية

رفع الهلال نسق تدريباته التحضيرية للموسم القادم وذلك بخوض مرانين أمس السبت، حيث تدرب الفريق خلال الفترة الصباحية بالصالة التابعة لبرج الاتصالات في الخرطوم، وخصص الإطار الفني التمرين الصباحي لتقوية العضلات وزيادة المخزون البدني بتمارين رفع الأثقال وغيرها من التمارين التي أشرف عليها مدرب الأحمال التونسي قيس القطاسي.
بينما جرى المران المسائي بملعب الهلال في أم درمان، وقد خصصه الجهاز الفني لمواصلة العمل البدني مع إضافة بعض التدريبات التكتيكية وفقا لرؤية المدير الفني التونسي نبيل الكوكي وطاقمه المعاون، في حين أشرف مدرب الحراس الوطني ياسر كجيك على تدريبات حراس المرمى، ليختتم المران بتقسيمة خفيفة ظهر خلالها أكثر من لاعب بلياقة بدنية عالية.
هذا وسيوالي فريق الهلال تمارينه التحضيرية اليوم بأداء مران متعدد الأغراض في حين يترقب الجهاز الفني للهلال معرفة مسار قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا التي ستسحب اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.
السودانى