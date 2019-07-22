محامي السيسي يُقاضي محرز لمنعه من دخول مصر!

كان قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، على موعد مع رفع الكأس الثانية في تاريخ “محاربي الصحراء”، المتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر، بفوزه على السنغال بهدف النجم بغداد بونجاح في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.
ويبدو أن مسؤولين في النظام المصري يريدون تعكير فوز الجزائر باللقب القاري بقيادة النجم رياض محرز، من خلال ما قام به محامي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن نيته رفع دعوى قضائية ضد مهاجم مانشستر سيتي، بتهمة إهانة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وبحسب ما نشر المحامي سمير صبري على صفحته الرسمية، فقد أودع شكوى لدى النائب العام في مصر، ضد رياض محرز، متهماً إياه بتعمد عدم مصافحة وتجاهل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أثناء حفل تسليم ميداليات التتويج.
ويهدف المحامي سمير صبري في شكوى كذلك لوزارة الخارجية المصرية إلى إدراج رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ضمن قوائم الممنوعين من دخول مصر مدى الحياة، حيث يرى أن تجاهل محرز لرئيس الوزراء مدبولي أثار استياء الشعب المصري.
وكان المحامي سمير صبري، قد اعترف في وقت سابق، بأنه رفع أكثر من 2700 قضية ضد منتقدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن مختلف طبقات المجتمع، سواء كانوا فنانين أو رياضيين أو مثقفين.
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