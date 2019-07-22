في أول تصريحٍ لها عقب الهُجُوم الشرس عليها: داليا الياس: اتّقوا الله في أعراض الناس!

دَافَعت الصحفية الشاعرة داليا الياس، عن نفسها عقب الهجوم الذي تعرّضت له في الأيام القليلة الماضية إثر تصريحاتها، التي قالت فيها إن هنالك أزمة فحولة لدى الرجال، وقالت داليا في تصريحاتٍ خَاصّةٍ لموقع “خرطوم ستار”، إنّها من خلال تصريحاتها لم تُعمّم أزمة الفُحولة على جميع الرجال السُّودانيين، وقالت إنّها عَرَضت المُشكلة باعتبارها أزمة، وإن كلمة أزمة تعني عدم التّعميم، وأكّدت أنّ ردود الفعل كانت صادمة بالنسبة لها إلى حدٍّ كبيرٍ، كونها طالت أفراد أسرتها الصغيرة، مُشيرةً إلى أنّها الآن مُتأزِّمة نتيجة الأذى النفسي الذي أصَابَ أفراد أُسرتها الصغيرة، وقطعت داليا الياس بأنّ المقطع الذي تَمّ تداوله بكثافة عبر مواقع التّواصُل الاجتماعي تَمّ بتر جُزئية مُحَدّدة منه من أجل إثارة الرأي العام ضدها، وَمَضَت في القول: كُنت أتمنى أن تكون ردود الفعل على حَديثي مُقتصرةً عَلَى الفِكرة في حَدِّ ذاتها، لا أن يَطَال الهُجوم أفراد أُسرتي الصغيرة، وزادت داليا الياس: “أنا الآن مُحبطة من ذلك الهجوم، وما زال لديّ الكثير لأقوله حول هذا الموضوع، وامتلك إحصائيات من خلال تجربتي الإعلامية المُمتده لعشر سنوات، ولم أتحدّث كداليا الياس المرأة السودانية، إنّما تحدثت كداليا الصحفية كاتبة الرأي”، وطالبت الياس الأشخاص الذين هاجموها بأن يتقوا الله في أعراض الآخرين، وقالت إنها دفعت ثمن حُسن النِّيّة التي تَحَدّثت بها خلال الحلقة، وختمت الياس حديثها بأنّها كانت تتمنّى أن تنعكس آثار الثورة السُّودانية على مَدَى وعي الناس وعدم تعامُلهم مع المواضيع بسطحيةٍ.
صحيفة السوداني
3 التعليقات
عباس
2019/07/22 at 1:08 م (UTC 2) رابط التعليق
كلامك شين يا بنتنا ما تجيبي مبررات على راسها حسن النية وانت اتكلمتي في مواضيع من السرة وتحت لازم كان الرد من السرة وتحت
عزالدين وديدي
2019/07/22 at 1:12 م (UTC 2) رابط التعليق
استحي على وجهك فلا تعيدي الموضوع اين الحياء واين الادب والله اعرف جداتنا كنت اسالهم عن العلاقة مع اجدادنا فعرفت انهمن لا يذكرن اسم ازوجاهن ولا يأكلن معهم .
فانت حطمتي كل العادات والتقاليد وبدون حياء تتحدثين عن الفحولة والجنس بصفتك انثى حتى لو صحفية
محمد طيفور
2019/07/22 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
غايتو كان درس صعب النسبة ليك لانك اتجرأتي اكتر من اللازم
ما اعتقد تاني حتكرري الغلطة دي