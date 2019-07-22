الأخبار > مدارات > بالصورة.. الفنانة سير عابدين: يقال اني اشبه الاثيوبيين هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيح فهذا ردي!!
الأقسام :

مدارات, منوعات

2019/07/22

2019/07/22


بالصورة.. الفنانة سير عابدين: يقال اني اشبه الاثيوبيين هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيح فهذا ردي!!



شارك الموضوع :

نشرت المطربة السودانية الصاعدة سير عابدين صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد طرحت المطربة سؤالاً لأصدقائها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي وأجابت عليه في نفس الوقت.

نجمة البرنامج العربي الشهير على قناة أم بي سي (ذا فويس)، كتبت على صورتها (يقال اني اشبة الاثيوبيين صحيح؟).

وتابعت: (عشان لو بشبههم انا اتشرف لاني احب اثيوبيا جداً) وختمت تدوينتها التي حصدت مئات الإعجابات (شكراً أثيوبيا.. شكراً ابي أحمد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.