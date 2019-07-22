بالصورة.. الفنانة سير عابدين: يقال اني اشبه الاثيوبيين هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيح فهذا ردي!!

نشرت المطربة السودانية الصاعدة سير عابدين صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد طرحت المطربة سؤالاً لأصدقائها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي وأجابت عليه في نفس الوقت.
نجمة البرنامج العربي الشهير على قناة أم بي سي (ذا فويس)، كتبت على صورتها (يقال اني اشبة الاثيوبيين صحيح؟).
وتابعت: (عشان لو بشبههم انا اتشرف لاني احب اثيوبيا جداً) وختمت تدوينتها التي حصدت مئات الإعجابات (شكراً أثيوبيا.. شكراً ابي أحمد).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
أب لمبة💡
2019/07/22 at 1:33 م (UTC 2) رابط التعليق
حبشية عندها معنى تاني مختلف يا غبية