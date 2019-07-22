بعد قُرعة الأبطال و(الكونفدرالية)

أُجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مُواجهة الهلال لنظيره رايون سبورت الرواندي، فيما يُواجه المريخ شَبيبة القبائل الجزائري، وسيلعب الهلال أمام رايون سبورت ذهابًا خارج ملعبه، فيما ستكون مواجهة الإياب بـإستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء)، وفي حال تأهّل الهلال سيواجه الفائز من فريقي أنيمبا النيجيري وبطل بوركينا فاسو.
بينما يخوض المريخ لقاء الذهاب خارج ملعبه أمام شبيبة القبائل، فيما ستُلعب مواجهة الإياب في ملعبه بأم درمان، وحال تأهُّله فسيُواجه الفائز من الملعب المالي وحورية الغيني، وحدد (كاف) موعداً لمباريات الذهاب يومي 9 – 11 أغسطس ومباريات الإياب يومي 23 – 25 أغسطس.
بينما أوقعت قرعة كأس (الكونفدرالية) فريق الأهلي شندي في مواجهة بانداري يونايتد الكيني خارج ملعبه، واذا تأهّل سيُواجه الفائز من بن قردان التونسي أو عمارات جنوب السودان.. ويُواجه الخرطوم الوطني فريق ارت سولار الجيبوتي خارج ملعبه أيضاً، وسيُواجه الفائز من موتيمبا بمبي الكنغولي وستار رينار الكاميروني وستلعب المباريات ذهاباً وإياباً في ذات تاريخ مباريات الأندية الأبطال الأفريقية.
واكتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإعفاء ثلاثة أندية فقط من خوض الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي “الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي”، ولم يَحسم (كَاف) قَرارَه بشأن بطل النُّسخة الأخيرة بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي، حيث ينتظر قرار محكمة التحكيم الدولي لحسم هوية الفريق المُتوِّج أو تنفيذ قراره السابق بإعادة المُباراة النهائية في أرضٍ مُحايدة، وتسبّب عدد الأندية المُشاركة في دوري الأبطال بإعفاء ثَلاثة أندية فقط، حيث يُشارك 61 فريقًا، ما ألزم (كاف) بإعفاء ثلاثة أندية فقط ليتبقى 58 فريقًا سيَخوضون مُباريات (ذهاب وإياب) ليتأهل منهم 29 فريقًا، إضافةً إلى الثلاثي المعفي من الدور الأول ليصبح عدد الفرق 32.
الصيحة