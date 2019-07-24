محامٍ: استفتاء الجنوب مخالف للقانون الدولي

قال المحامي ناجي مصطفى بدوي جنوب السودان لم يستوف ولا حالة واحدة من شروط المطالبة بحق تقرير المصير. وذكر ناجي في مقابلة مع (الإنتباهة) إن الطعن الدستوري ببطلان انفصال الجنوب الذي دفع به للمحكمة الدستورية ضد حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان اعتمد على أن كل من الحركة والوطني قاما بحوار ثنائي حول مصير جنوب السودان في مشاكوس ونيفاشا.
وأوضح ناجي أن الحوار الثنائي بينهما تمخض عن منح الجنوبيين حق تقرير المصير في يناير 2005م، بينما لم يفوض الجنوبيون الحركة الشعبية ولا تملك هي أي مستند قانوني يثبت تمثيلها القانوني لسكان جنوب السودان، ما يجعل اتفاق الحركة مع الحزب معيباً ومخالفاً للقانون. ونبه ناجي الى تغوَّل حزب المؤتمر الوطني على صلاحيات الحكومة وشكل مع الحركة حكومة ثنائية تقاسما بها السلطة والثروة.
الانتباهة