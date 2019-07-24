السودان .. بيان الجيش حول المحاولة الانقلابية

بيان الجيش حول المحاولة الانقلابية
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مهم
بسم الله وباسم الشعب السوداني العظيم وباسم القوات المسلحة الباسلة والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) صدق الله العظيم
جماهير شعبنا السوداني الأبي :
لقد ظلت قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني طوال تاريخها الناصع كياناً واحداً تعمل على حماية البلاد ومكتسبات الشعب بتجرد ونكران ذات تقدم التضحيات دون منٍ أو أذى وفاءً لعهدها معكم وترصد كل ما يهدد أمن وسلامة البلاد.
جماهير شعبنا وثوار ثورة ديسمبر المجيدة :
لقد تابعتم في الأسابيع الماضية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة وبعد جهود حثيثة ومتابعات من قبل الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجاري التحقيق معهم لمحاكمتهم .
تهدف المحاولة الفاشلة إلى إجهاض ثورتكم المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذى يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني.
جماهير شعبنا الكريم :
إن قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة وتجدد العهد بأنها لن تتهاون في حماية البلاد ومكتسبات وأهداف الثورة وأماني الشعب في حياة كريمة آمنة ومستقرة .
عاش السودان وطناً أبياً ينعم بالسلام والحرية والعدالة وعاشت القوات المسلحة قوية منيعة .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فريق أول ركن
محمد عثمان الحسين
رئيس الأركان المشتركة المكلف
الإعلام العسكري 24 يوليو 2019 م