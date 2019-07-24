أتلتيكو يتحرك لمنع غريزمان من اللعب مع برشلونة

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس اليوم الأربعاء إن أتلتيكو مدريد طالب الرابطة بمنع انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة عقب نشوب نزاع بين الناديين بسبب قيمة الصفقة.
وأعلن برشلونة -بطل إسبانيا- ضم جريزمان خلال الشهر الحالي مقابل 120 مليون يورو، لكن أتلتيكو يشكو من أن النادي الكتالوني لم يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بالكامل.
وانخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي من مئتي مليون يورو إلى 120 مليونا في الأول من يوليو/تموز الحالي، لكن أتلتيكو يزعم أن إعلان غريزمان رحيله عن النادي في 14 مايو/أيار الماضي يعد دليلا على وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.
وقال تيباس لمحطة أوندا سيرو الإذاعية الإسبانية “(أتلتيكو) تقدم بشكوى وتساءل عما إذا كنا سنمنح غريزمان تصريحا للعب لبرشلونة أم لا. هناك عملية تمت وينبغي على من أشرف عليها حل المشكلة. من الممكن حظر انتقال اللاعب، ورابطة الدوري ستقرر الإجراء الذي ستتخذه”.
وقالت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة إن من غير المتوقع تأثر صفقة غريزمان بشكوى أتلتيكو مدريد، وأشارت إلى أنه وفي حال إدانة النادي الكتالوني لن يتعرض لعقوبة تتجاوز غرامة مالية محدودة.
وخاض غريزمان أول مباراة ودية مع فريقه الجديد أمس الثلاثاء، وخسر برشلونة 2-1 أمام تشيلسي ضمن جولته باليابان استعدادا للموسم الجديد.
الجزيرة