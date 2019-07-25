توقعات بانهيار سعر الدولار يرعب تجار العملة

ضرب الرعب السوق السوداء لجهة توقعات بانهيار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة والعرض الكثيف وقلة الطلب. وأظهرت جولة لـ(الإنتباهة) بالسوق الموازي بوسط الخرطوم أمس, حالة من الخوف والرعب وسط التجار بسبب تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري من إماكنية إغراق السوق بالعملات المخزنة بالبنك المركزي. وأقر تاجر –فضل حجب اسمه, بأن السوق متقلب وتسيطر عليه حالة رعب حقيقة من انهيار سعر الدولار, بينما بلغ سعر الدولار 68 جنيهاً وبلغ الريال السعودي محطة الـ 17,800جنيه والبيع 18جنيهاً.
الخرطوم: هنادي النور
صحيفة الإنتباهة