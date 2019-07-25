شعبة الفاكهة تُحذر من توقف صادر (الموز)

حذرت شعبة مصدري الخضر والفاكهة من توقف صادر الموز خلال الأيام القادمة حال استمرار العقبات التي تعترض طريق الصادر، وكشف رئيس الشعبة، عوض الله محجوب، عن مشاكل تعترض زراعة الموز وتصديره إلى الخارج أهمها فيضان النيل الذي يغمر جزء كبير من مزارع الموز، وأكد محجوب لـ(باج نيوز) ضعف إنتاجية الموز خلال هذا العام بسبب مشكلة غمر مزارع الموز بالمياه ونوه إلى أنه يصعُب حلها من المزارعين دون تدخل الدولة،
ونوه إلى أن شح الجازولين المستخدم في تشغيل ثلاجات الموز يقف حجر عثرة أمام الصادر لجهة أن الموز يصدر عبر الطرق البرية ويحتاج إلى بيئة مهيأة حتى يصل بصورة سليمة تُجنبه التلف، وأشار محجوب إلى استمرار تحصيل الرسوم والجبايات فضلاً عن وعورة الطريق ما يُصعب عملية التصدير، وطالب الدولة بسرعة التدخل لإنقاذ صادر الموز وتجنباً لتوقفه حال استمرت هذه العقبات دون أن تجد طريقها إلى الحل.
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1 التعليقات
حر الراي
2019/07/25 at 6:13 م (UTC 2) رابط التعليق
اكل ما كفي ناس البيت يحرم ع الجيران
الموز فاكهه الشعب كان بجنيه او اقل حسي بقي باسعار فلكيه وكانه خروف
ارحمو الشعب المسكين وحتي لو موز رخيص واي حاجه غاليه محليا ومحروم منها الشعب يحرم تصديرها،او تكون لها اسعار للشعب غير اسعار التصدير