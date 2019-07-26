أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م

* (السوداني) تكشف تفاصيل جديدة بشأن معتقلي المحاولة الانقلابية
* (بكري) يحتج على التحفظ عليه بسجن كوبر
* اعتقال عدوي وطارق حمزة وأسامة توفيق
* مواكب ضخمة بالعاصمة والولايات تطالب بالحكومة المدنية والقصاص
* عرمان: الانقلابات لن تتوقف إلا بتصفية دولة التمكين
* وفد من (العسكري) و(قوى الحرية) إلى جوبا للقاء الحلو
الإنتباهة:
* اعتقال عماد عدوي وطارق حمزة
* (الإنتباهة) تنشر البيان الأول للانقلاب الفاشل
* الحركة الإسلامية: نحن أبناء السجون ولا نخشاها
* إقالة مديرا التصنيع الحربي وهيئة الاتصالات
* إعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام غداً
الصيحة:
* تفاصيل جديدة حول (المحاولة الانقلابية)
* اعتقال (عماد عدوي).. ونجل قائد المحاولة يكشف ملابسات (البيان الأول)
* إعلان نتائج التحقيق في (فض الاعتصام) غداً وتكتم حول التقرير
كوش نيوز