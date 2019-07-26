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أبرز العناوين

2019/07/26

2019/07/26


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م



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* (السوداني) تكشف تفاصيل جديدة بشأن معتقلي المحاولة الانقلابية

 

* (بكري) يحتج على التحفظ عليه بسجن كوبر

 

* اعتقال عدوي وطارق حمزة وأسامة توفيق

 

* مواكب ضخمة بالعاصمة والولايات تطالب بالحكومة المدنية والقصاص

 

* عرمان: الانقلابات لن تتوقف إلا بتصفية دولة التمكين

 

* وفد من (العسكري) و(قوى الحرية) إلى جوبا للقاء الحلو

 

الإنتباهة:

* اعتقال عماد عدوي وطارق حمزة

 

* (الإنتباهة) تنشر البيان الأول للانقلاب الفاشل

 

* الحركة الإسلامية: نحن أبناء السجون ولا نخشاها

 

* إقالة مديرا التصنيع الحربي وهيئة الاتصالات

 

* إعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام غداً

 

الصيحة:

* تفاصيل جديدة حول (المحاولة الانقلابية)

 

* اعتقال (عماد عدوي).. ونجل قائد المحاولة يكشف ملابسات (البيان الأول)

 

* إعلان نتائج التحقيق في (فض الاعتصام) غداً وتكتم حول التقرير

كوش نيوز

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