60 سيجارة يوميا.. ساري يترك التدخين بسبب أسئلة الصحفيين

قال المدرب الإيطالي ماريسيو ساري إنه سيترك التدخين من أجل التخلص من أسئلة الصحفيين الذين يهتمون بشرهه للسجائر بدل سؤاله عن خططه مع فريقه الجديد يوفنتوس.
وخلال ندوة صحفية على هامش الجولة التي يقوم بها يوفنتوس إلى الصين تحضيرا للموسم الجديد؛ سأل أحد الصحفيين ساري إن كان قد جرب أي نوع من السجائر الصينية باعتباره مدخنا شرها؟
وقال ساري إنه سيترك التدخين من أجل التخلص من الأسئلة المتكررة للصحفيين خلال كل خرجاته الإعلامية.
وكان واضحا أن ساري يمزح في إجابته لأنه سيجد صعوبة بالغة في ترك عادة جلبت له شهرة واسعة، باعتباره أحد المدربين القلائل في عالم كرة القدم الذين يعرف عنهم التدخين بشراهة.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن ساري طلب تخصيص غرفة تدخين خاصة في ملعب ستامفوردج بريدج خلال تجربته القصيرة مع تشلسي الموسم الماضي.
وتمنع قوانين الدوري الإنجليزي المدربين من التدخين فوق أرضية الميدان، وظهر ساري في العديد من المباريات وهو يقوم بحركات أشبه بتدخين سيجارة وهو يوجه لاعبيه من خط التماس.
واعترف المدرب الإيطالي -في وقت سابق- بأنه يدخن ستين سيجارة يوميا، وقال إنه لا يشعر برغبة في التدخين خلال المباريات، ولكن الوضع يتغير بعدها حين يقبل على السجائر للتخلص من الضغوط.
الجزيرة