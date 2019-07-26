أغلى مكافأة.. 50 ألف دولار مقابل فوز وحيد بأمم أفريقيا

حصل لاعبو المنتخب الغاني على مكافأة هامة مقابل مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا التي جرت في مصر، رغم خروجهم من الدور ثمن النهائي وفوزهم بمباراة واحدة فقط خلال البطولة.
وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن السلطات في غانا منحت 50 ألف دولار لكل لاعب في منتخب النجوم السوداء.
وكشف وزير الشباب والرياضة إسحاق كوامي أسياما عن تفاصيل المكافأة خلال جلسة لبرلمان غانا، تحدث خلالها عن نفقات الفريق خلال أمم أفريقيا.
وتعتبر المكافأة مجزية مقارنة بمردود اللاعبين الغانيين الذين حققوا فوزا وحيدا وتعادلين في دور المجموعات قبل الخروج من الدور الثاني أمام تونس. وحصل لاعبو المنتخب السنغالي على نفس المكافأة تقريبا رغم أنهم وصلوا إلى المباراة النهائية.
وتشكل قضية المكافآت متاعب متجددة للمنتخبات الأفريقية. وتشهد العديد من هذه المنتخبات أزمات مع اقتراب البطولات الكبرى، تصل أحيانا إلى تهديد اللاعبين بمقاطعة المباريات ورفضهم خوض التدريبات.
الجزيرة